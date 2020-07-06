AK Partili başkanının yeğenini öldüren cinayet şüphelisi yakalandı Çorum’da saklanan cinayet şüphelisi yakalandı

Kastamonu'da arkadaşı AK Parti Küre İlçe Başkanının yeğeni Musa Turan’ı öldürdüğü iddia edilen cinayet şüphelisi, polis ekiplerince suç aleti silahla birlikte merkez Corumlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı Candaroğulları Mahallesi Şehit Serkan Meşe Sokak üzerinde AK Parti Küre İlçe Başkanı Şaban Turan’ın yeğeni 26 yaşındaki Musa Turan silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Bunun üzerine inceleme başlatan Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işlenen cinayetin ardından kayıplara karışan şahsın ilk olarak kimliğini tespit etti. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden de yola çıkılarak cinayet şüphelisi şahsı ve aracını takibe aldı. Cinayet şüphelisi İ.K, suç aleti silahla birlikte polis ekiplerince merkeze bağlı Corumlu köyünde saklandığı yerde yakalanarak Kastamonu’ya getirildi.

Kastamonu’da gözaltına alınana cinayet şüphelisi İ.K, ilk olarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi İ.K.’nin adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.



Olayın geçmişi

27 Haziran Cumartesi günü AK Parti Küre İlçe Başkanı Şaban Turan'ın yeğeni 26 yaşındaki Musa Turan, sabaha karşı Kastamonu'da Candaroğulları Mahallesi Şehit Serkan Meşe Sokak üzerinde silahlı saldırıya uğramış, başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.