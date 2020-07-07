Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç ile polis minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç ile polis minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı

İHA

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç ile polis minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Kastamonu’da uygulama noktasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan aracı takibe alan çevik kuvvet ekibinin bulunduğu minibüs ile kovaladığı otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada 3’ü polis olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da uygulama yapan polis ekipleri, uygulama sırasında bir aracı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı. Kaçan aracı takibe alan içerisinde çevik kuvvet ekiplerinin bulunduğu minibüs, bir süre kaçan otomobili takip etti. Kuzeykent Mahallesinde Öz Bereket Kavşağına gelindiği sırada çevik kuvvet minibüsü ile otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan polis memuru A.K’nin ayağı kırılarak sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan polis memuru A.K, mesai arkadaşlarının ve sağlık ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa bindirildi. Ayrıca kazada hafif şekilde yaralanan Polis Memurları S.Ö. ve M.G. ile otomobil sürücüsü T.B, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Kastamonuİnebolu karayolunda trafik, bir süreliğine tek şeritte verilebildi. Ayrıca trafik ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Partili başkanının yeğenini öldüren cinayet şüphelisi yakalandı Çorum’da saklanan cinayet şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER AK Partili başkanının yeğenini öldüren cinayet ...
Hayvan otlatırken, yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
YEREL HABERLER Hayvan otlatırken, yorgun merminin isabet etmesi ...
Yorgun merminin isabet ettiği adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yorgun merminin isabet ettiği adam hayatını kaybetti
Tarım aracı devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Tarım aracı devrildi: 1 ölü
8 yıl sonra aynı kaderi yaşadılar, 3 katlı ev kül oldu
YEREL HABERLER 8 yıl sonra aynı kaderi yaşadılar, 3 katlı ev kül ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X