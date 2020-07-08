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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balya yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

İHA

Kastamonu'nun Daday ilçesinde balya yüklü traktör devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Balya yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde balya yüklü traktör devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Bezirgan köyü Meşeli mevkisinde Sinan Ç. yönetimindeki 37 DL 228 plakalı saman balyası yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktör sürücü yaralanarak, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri, incelemelerde bulunarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

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