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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da TAMP tatbikatı yapıldı

İHA

Kastamonu'da Vali Avni Çakır başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde tatbikat gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta senaryo gereği 7.3 şiddetinde meydana gelen deprem ile ardından yaşanan gelişmeler canlandırıldı.

Kastamonu’da TAMP tatbikatı yapıldı

Kastamonu’da Vali Avni Çakır başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde tatbikat gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta senaryo gereği 7.3 şiddetinde meydana gelen deprem ile ardından yaşanan gelişmeler canlandırıldı.
Kastamonu’da afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Başkanlığı koordinesinde deprem temalı habersiz Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği tatbikatta, 9 Temmuz Perşembe günü saat 11.20’de Çankırı ve Kastamonu illeri sınırından geçen Kuzey Anadolu Fay hattında 7.3 büyüklüğünde deprem canlandırıldı. Depremle ilgili olarak bilgi, TAMP Kastamonu Planında yer alan ana çözüm ortaklarına bildirilerek İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda acilen toplanmaları yönünde talimat gönderildi.
TAMP Kastamonu Planında yer alan Hizmet Grup Başkanlarının intikalleriyle birlikte, habersiz deprem tatbikat senaryosuna geçilerek, Vali Avni Çakır başkanlığında, deprem sonucu meydana gelen olaylar ve buna ilişkin hizmet grup başkanlarınca alınan tedbirler açıklandı. Tatbikata AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan ve Uzman Alp Kaya gözlemci olarak katıldı.
Tatbikatın ardından değerlendirmede bulunan Vali Avni Çakır, “Bu bir Afet ve Acil Durum Tatbikatıdır. Ülkemizin dört bir yanında deprem, sel, su baskını, yangın ve patlama gibi kendi ilimizde de çeşitli afetlere maruz kalınan noktaların planlanmasını yapıyoruz. Allah göstermesin bunlar ihtiyaç olduğunda tamamıyla uygulanabilir olmasının sağlanması bakımından Ankara’dan AFAD’tan arkadaşlarımız habersiz bir şekilde geldiler. Benimde kendilerinin geldiğinden yarım saat önce haberim oldu. Arkadaşlarımızın vermiş olduğu ihbarla deprem tatbikatımızı başlatmış olduk” dedi.

Senaryo gereği 7.3 şiddetindeki deprem canlandırıldı
Senaryo gereği Çankırı, Kastamonu ve Ilgaz noktalarını etkileyen 7.3 şiddetinde saat 11.20 sıralarında depremi canlandırdıklarını söyleyen Vali Çakır, “Bu depremde başta Araç ve İhsangazi ilçelerimiz olmak üzere buna bağlı 30’a yakın yerleşim yeri ve köylerimiz bu depremi hissetti. Bunun yanında il merkezimiz ve bağlı ilçelerimizde de İhsangazi ve Araç ilçeleri kadar olmasa da ciddi anlamda deprem hissedildi. Afet ve Acil Durum Planlaması kapsamında Valiliğimizce ve AFAD İl Müdürlüğümüzce koordinasyon merkezimizde görev tüm birimler acil koduyla toplantıya çağrıldı. Çok kısa bir sürede tüm birimlerimiz toplantıya iştirak ettiler. AFAD Başkanlığımızdan gelen ekiplerimizin bize verdiği hasar gören yerleşim yerleri doğrultusunda gerçekçi olarak afetlere müdahale faaliyetlerimiz başkanlığımda şuan için sevk ve idare edilmektedir. Şuan itibariyle ilk tespitlerimize göre İhsangazi Hükümet Konağımızda ağır bir hasar tespit edilmiş olup bina henüz yıkılmadı ve ayaktadır. Henüz bizlere intikal eden can ve mal kayıpları da yoktur. Bunun yanı sıra Emniyet Müdürlüğümüz binası ile Boyalı ve Araç ilçelerimizde sağlık merkezlerimiz ve bazı okullarımızda zarar görmüştür” diye konuştu.
Şuan için duruma hakim olduklarını ve vatandaşları sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda yayılan haberlere ve bilgilere itibar edilmemesini isteyen Vali Çakır, “Bununla ilgili elimizdeki verilerde can kaybı yoktur. Yaralanmalar söz konusudur. Bununla ilgili gelişmeler kamuoyuna aktarılacaktır” şeklinde konuştu.
Depremle ilgili AFAD’ın ve Türk Kızılay’ın yardım stoklarının yeterli seviyede olduğunu söyleyen Vali Çakır, “Ekiplerimiz hazır bir şekilde bekliyorlar. İhsangazi ve Araç ilçelerimizde çalışmalarımız sürüyor. Ekipman ve personellerimiz depreme müdahale için yeterlidir. Vatandaşlarımızdan destek noktasında herhangi bir talebimiz yoktur” şeklinde konuştu.
Tatbikatı eksikliklerinin giderilmesi için yaptıklarını söyleyen Vali Çakır, “Eğer eksikliklerimiz varsa bunu gidermeye çalışacağız. Ayrıca eksik noktalarımızdaki tedbirlerimizi alacağız. Şuana kadar bu konuda yapılan en gerçekti tatbikattır. Tamamen habersiz bir şekilde deprem tatbikatı icra edilmiştir. Başta Valiliğimiz olmak üzere tüm birim amirlerimizle görebildiğimiz eksikliklerimiz varsa AFAD başkanlığımızdan gelen arkadaşlarımızın da tavsiyeleriyle ilave ek tedbirlerimizi alacağız. İnşallah bundan sonra bir afetimiz olmaz ama Kastamonu’da olursa da herhangi bir afete her an hazır bir şekilde hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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