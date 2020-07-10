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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyaz altını artık herkes satamayacak Elinde belgesi olmayan Taşköprü sarımsağı satamayacak

İHA

Beyaz altını artık herkes satamayacak Elinde belgesi olmayan Taşköprü sarımsağı satamayacak

Selenyum oranıyla çiftçisinin ‘beyaz altın’ olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağını artık herkes satamayacak. Taşköprü sarımsağını satmak ve tarlasında üretmek isteyenlere üretim belgesi alma zorunluluğu getirilecek.
Dünyada yüzde 7’lik üretim payı ile 6. sırada olan ülkemizin yüzde 25’lik sarımsak ihtiyacını karşılayan Taşköprü’de yıllık 25 bin ton civarında sarımsak üretimi yapılıyor. Bu yüzden Kastamonu Valiliği, Taşköprü Kaymakamlığı, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi tarafından yapılanprotokol kapsamında Coğrafi İşaret Belgeli Taşköprü sarımsağını dikmek isteyenlere belge şartı getirilecek. Tarlasına Dünyaca ün kazanmış, selenyum oranıyla ve 9 aylık raf ömrüyle büyük rağbet gören Taşköprü sarımsağını dikmek isteyenler, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek izin alacak. Aldığı izin ile tarlasına Taşköprü sarımsağı ekecek olan şahsa ise Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Taşköprü sarımsağı üretim belgesi verilecek. Bu belge ile Taşköprü sarımsağı eken çiftçi, hasat yaptıktan sonra pazarda Taşköprü sarımsağı satabilecek. Belgesi olmayanlar ise Taşköprü sarımsağı satamayacak. Bu sayede Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi bulunan Taşköprü sarımsağını hem koruyacak hem de sahteciliğin önüne geçmiş olacak.

“Çiftçilerimizden Taşköprü sarımsağını ekeceğinin teminatını alacağız”
2020 yılı sarımsak hasadımız başladı. Bu yıl 2025 bin ton arasında hasat yapılmasını bekliyoruz. Bu yıl beklentimiz sarımsağımızın fazla olmasının bu yılki fiyatları düşüreceğine inanıyorum. Ayrıca bu yıl Taşköprü sarımsağıyla ilgili bir çalışmamızda bulunuyor. Sayın Valimizle, İlçe Kaymakamımızla, İl Tarım Müdürlüğümüzle, İlçe Tarım Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz Taşköprü sarımsağını korumak amacıyla sarımsağımızın hem fiyatlarını hem de Coğrafi İşaret Belgesini korumayı amaçlıyoruz. Bu konuda toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantılarda çıkacak karara göre çiftçilerimizin 2021 yılında hasat yapmadan önce İlçe Tarım Müdürlüğümüzden Coğrafi İşaret Belgesi alarak Taşköprü sarımsağını ekeceğinin teminatını alacağız. Çiftçilerimiz, İlçe Tarım Müdürlüğümüzden almış olduğu üretim belgesi ile pazarda Taşköprü sarımsağını satmasını öngörüyoruz. Coğrafi İşaret Belgesini almayan çiftçi, sarımsak pazarında coğrafi işaret belgesi alıp üretim yapanlarla belgesi olmadan üretim yapanların bölümlerini ayıracağız. Yani çiftçi, Gaziantep sarımsağı ektiyse ya da Çin sarımsağı ektiyse, bunu biz buradaki pazarda etiketlendireceğiz. Bunların bizim Taşköprü sarımsağımızın olmadığını, sadece Taşköprü’de üretildiğini, tohumunun Çin sarımsağı ya da Maraş sarımsağı olduğunu, Taşköprü sarımsağını satmak isteyenlerinde Coğrafi İşaret Belgesini almak zorunda olduğunu söyleyeceğiz. Yani belgeli üretim olacak. Çiftçilerimiz, 2021 yılında ekecekleri sarımsakta İlçe Tarım Müdürlüğümüz ekiminden hasadına varana kadar bunu takip ederek pazara öyle sunacak.

“Taşköprü sarımsağı üretimi yapacak çiftçilerimize belge vereceğiz”
Taşköprü sarımsağının satışı noktasında Kastamonu’da da belgeli satış yapılmasını sağlamak istediklerini söyleyen Başkan Çatal, “Bizim, İl Tarım Müdürlüğümüzle ve Kastamonu Belediyemizle bu konuda protokol yapacağız. Bizler, üretim yapan çiftçilerimizin ellerine belge vereceğiz. Bu belge olduğu zaman çiftçimiz, bu belgeyi toptancılara da çoğaltarak verebilecek. Benim üretim yaptığım Taşköprü sarımsağıyla ilgili üretim belgem bulunuyor diyebilecek. Kastamonu’da da bunu satarken kimden aldıysa bu Coğrafi İşaret Belgesini İl Belediyemizle birlikte koordineli çalışarak satan kişi belgesini rahatlıkla tezgahına koyabilecek” diye konuştu.

“Taşköprü sarımsağı 15 çeşittir, hepsine tescil belgesi alacağız”
Taşköprü’de sadece Taşköprü sarımsağının ekilmediğini aynı zamanda Çin, Gaziantep veya Kahramanmaraş gibi sarımsaklarında ekildiğine dikkat çeken Başkan Çatal, “Bizim sarımsağımızın 9 ay veya 10 ay raf ömrü bulunuyor. Çiftçilerimizde bu 34 aylık arada kalan dönemi değerlendirmek için erken tohum dediğimiz sarımsaklardan ekiyor. Yani Kahramanmaraş, Çin veya Gaziantep sarımsağından ekiyor. Bunları tarlasına ektikten sonra aradaki 34 aylık boşluğu da kurtarmaya çalışıyor. Ama bu da bizim Taşköprü sarımsağımıza ne yazık ki zarar veriyor. Bu da sarımsağımızın kalitesini ister istemez düşürmüş oluyor. Burada çiftçimiz tarlasına ekiyor ama İl dışına çıktığında Taşköprü sarımsağı diye satıyor. Ama kalitesi aynı değil, Taşköprü sarımsağı diye yine de satıyor. Bu da bizim Coğrafi İşaret Belgemize, kalitemize zarar veriyor. Birde Taşköprü sarımsağı 1 çeşit değil, 15 çeşittir. Biz, 2020 yılı döneminde 1,5 dönüm arazide 15 çeşit Taşköprü sarımsağı ektik. Bizler, Allah izin verirse bunların da tescil belgelerini alacağız. Bu sayede Taşköprü sarımsağı tek çeşit tescilli olmayacak, 15 çeşit tescilli Taşköprü sarımsağımız olacak” şeklinde konuştu.
Öte yandan Temmuz ayının ilk haftasında hasadına başlanılan Taşköprü sarımsağı, hasat döneminin bitmesinin ardından mahsullerini tarlada 10 gün kadar kuruması için bekletecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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