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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cide Kaymakamı Açıkgöz, uygulama otelini inceledi

İHA

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, sezon açılışı yapan uygulama otelinde incelemelerde bulunarak, yatak kapasitesinin yakın zamanda 120 kişiye yükseleceğini kaydetti.

Cide Kaymakamı Açıkgöz, uygulama otelini inceledi

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, sezon açılışı yapan uygulama otelinde incelemelerde bulunarak, yatak kapasitesinin yakın zamanda 120 kişiye yükseleceğini kaydetti.
Cide Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli ve Lokali, pandemi salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sezon açılışını yaptı. Cide Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli ve Lokalinde incelemelerde bulunan Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Cide İlçe Milli Eğitim Müdürü Nail Özaslan ile Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Yaşar, Kaymakam Açıkgöz’e çalışmaların geldiği aşamalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Otelin kapasitesinin yakın süreçte yükseleceğini belirten Açıkgöz, “Uygulama Otelimizin mevcut kapasitesi, geçen sene artan talebi tam manasıyla karşılayamamıştı. Bu yüzden pandemi sürecinde kapasite artışı için çalışmalara başladık. İnşallah yakın zamanda açılacak olan denize sıfır konumdaki ek binamız ile 70 olan yatak kapasitemiz 120'ye yükselecek” dedi.
Kaymakam Açıkgöz, hijyen tedbirlerinden ve doluluk oranlarından da memnun olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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