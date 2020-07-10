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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Valla Kanyonu'na giren 5 kişilik ekipten 1’i düşerek yaralandı

İHA

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Valla Kanyonu'na giren 5 kişilik ekipten 1'i düşerek ayağını kırdı.

Valla Kanyonu'na giren 5 kişilik ekipten 1’i düşerek yaralandı

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Valla Kanyonu'na giren 5 kişilik ekipten 1’i düşerek ayağını kırdı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarında girişi bulunan ve dünyanın ikinci en derin kanyonu olarak kabul edilen Valla Kanyonu’na girmek isteyen 5 kişilik dağcı ekip, kanyona giriş yaptıktan yaklaşık 4 kilometre sonra 1 dağcı dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. İlk belirlemelere göre ayağının kırık olduğu öğrenilen dağcıyı, kanyondan kurtarmak için askeri helikopterden yardım istendi. Eskişehir’den kalkarak Valla Kanyonu'na gelen helikopter, arazinin engebeli olması nedeniyle kanyonda yaralanan dağcıya ulaşamadı. Kanyon üzerinde bir süre uçarak uygun bir alan belirlemeye çalışan helikopter, dağcıyı alamaması durumunda kanyona diğer ekiplerin gireceği belirtildi.
Yaralanan dağcıyı bulunduğu yerden kurtarmak için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin hazır beklediği öğrenildi. Yaralanan dağcının kurtarılması için çalışmalar halen devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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