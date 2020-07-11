Evinde misafir ağırlayan ailede korona virüs çıktı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ikamet eden aile, İstanbul’dan gelen misafirlerini evinde ağırladı. Aile, bir süre sonra rahatsızlanması sonucu hastanede yapılan testi pozitif çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Gökören Köyü Selam Mahallesinde ikamet eden aile, İstanbul’dan gelen misafirlerini ağırladı. Aile, bir süre sonra rahatsızlanması sonucu hastaneye müracaat etti. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan aileden üç kişinin yapılan Covid19 testi pozitif çıkı. Aileden iki kişi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görürken, durumu ağırlaşan 1 kişide, Karabük’e sevk edildi.

Bunun üzerine Daday Kaymakamlığı, Gökören köyünü karantina altına aldı. Daday İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köye giriş ve çıkışları tutarak kontrol altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.