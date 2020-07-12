Kastamonu’da iki ev yangında küle döndü

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’da çıkan yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Omcular köyü As Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer eve de sıçradı. Yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alınabildi.

Yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.