Kastamonu’da düğünde maganda kurşunundan üç kişi yaralandı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde bir düğün merasiminde nereden geldiği belli olmayan kurşunlar nedeniyle 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küre'nin Çat köyünde bir düğün merasiminde nereden geldiği belli olmayan kurşunlar nedeniyle 31 yaşındaki Erkan E., 34 yaşındaki Şenol E. ve 44 yaşındaki Cemal E. yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan şahıslar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralanan şahıslardan Cemal E.’nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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