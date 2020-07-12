Test sonuçlarını beklemeden İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen ailede korona çıktı

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İstanbul'da Covid19 testi yaptırdıktan sonra sonuçları beklemeden Kastamonu'ya gelen ailede korona virüs tespit edildi.

İstanbul'da test yaptıran aile, sonuçların çıkmasını beklemeden Kastamonu'nun İnebolu ilçesine geldi. Ancak ailenin küçük kızının korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, ailenin İnebolu'nun Şamoğlu köyünde olduklarını belirledi. Özel donanımlı sağlık ekipleri, 3 ambulansla köye giderek aileyi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Korona virüs testi pozitif çıkan 10 yaşlarındaki çocuk ile anneannesi hastanede tedavi altına alınırken, ailenin diğer fertleri ise köye dönerek evlerinde karantina altına alındı.

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