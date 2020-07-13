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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Deniz Pişkin’den atış yarışmasına destek

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen trap ve tek kurşun atış yarışmalarına Kaymakam Deniz Pişkin atış yaparak destek verdi.

Kaymakam Deniz Pişkin’den atış yarışmasına destek

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen trap ve tek kurşun atış yarışmalarına Kaymakam Deniz Pişkin atış yaparak destek verdi.
Tosya Avcılar Kulübü tarafından organize edilen atış yarışması trap ve tek kurşun atış yarışmasına çevre il ve ilçelerden çok sayıda sporcu katıldı. İlçeye yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunan atış poligonda jandarma ve polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak, yarışmanın güvenli şekilde yapılmasını sağladı. İncelemelerde bulunmak ve atışları yerinde görmek için atış poligonuna gelen Kaymakam Deniz Pişkin, yarışmacılara başarılar dileyerek başarılı bir yarışma yapılması temennisinde bulundu. Tüfeği eline alan Kaymakam Deniz Pişkin, ilçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül ile birlikte trap ve tek kurşun atışları yaparak yarışmaya destek verdi.
Tek kurşun ve trap atışlarında hedefi şaşmayan Kaymakam Deniz Pişkin kulüp tarafından günün anısına plaket verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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