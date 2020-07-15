Muhtarlar Kaymakam Deniz Pişkin İçin Kurban Kesti

Tosya'da görev yapan muhtarlar, Kaymakam Deniz Pişkin’in bir yıl daha görevine devam etmesi nedeniyle kurban kesti.

Mülki İdare Amirleri Kararnamesinin Resmi Gazetede yayınlanmasıyla görev yeri değişmeyen ve bir yıl daha Tosya’da görev yapacak olan Kaymakam Deniz Pişkin’in ilçede kalmasına sevinen muhtarla, Kaymakam Deniz Pişkin adına kurban kesti. Hükümet Konağı önünde toplanan muhtarlar adına konuşan Ermelik Muhtarı Salih Asil, Kaymakam Deniz Pişkin’in Tosya’da kalmasına sevindiklerine belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etti. Ermelik Muhtarı Salih Asil yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanıma İçişleri Bakanıma teşekkür ediyorum. Mevcut Kaymakamımızın bir yıl daha süresinin uzatılmasını canı yürekten tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ve muhtar arkadaşlarımla birlikte her zaman Kaymakamımızın arkasında olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

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