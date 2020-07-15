Kastamonu’da bir mahallede karantina sona erdi

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Kastamonu merkeze bağlı Evciler köyünde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın sona erdiği açıklandı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Evciler köyü Aşıkkarip Mahallesi'nde İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, 24 Haziran'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, mahallede yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, Kovid19 pozitif vaka kalmadığından ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

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