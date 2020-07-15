Kastamonu’da bir mahallede karantina sona erdi

Kastamonu merkeze bağlı Evciler köyünde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın sona erdiği açıklandı.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Evciler köyü Aşıkkarip Mahallesi'nde İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, 24 Haziran'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, mahallede yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, Kovid19 pozitif vaka kalmadığından ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.