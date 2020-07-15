Kastamonu’da kaçak içki operasyonu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yapılan kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cide ilçesine bağlı Toygarlı köyünde gerçekleştirilen operasyonda kaçak içki imal ettiği için 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler E.E. isimli şahsın iş yerinde yaptığı aramada ise 6 tabanca ele geçirdi. Ekiplerce gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca denetimli serbestlikle serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.