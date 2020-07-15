Kastamonu Valiliğinden Covid-19 vak'alarında artış uyarısı

Kastamonu Valiliği, korona virüs salgınında son günlerde artış olduğu uyarısında bulundu.
Vali Avni Çakır başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, Kastamonu’da son günlerde artış gösteren Covid19 vak'alarını görüştü.
Toplantının ardından açıklamada bulunan Kastamonu Valiliği, Kastamonu’da il genelinde vak'a sayılarında son dönemde artışlar olduğu, dolayısıyla bu aşamaya kadar yapılan başarılı çalışmaların boşa gitmemesi ve daha katı tedbirlerin uygulanması zarureti doğmaması için vatandaşlarımızın daha dikkatli olması, maskesiz sokağa kesinlikle çıkılmaması, bunun yanında el hijyenine ve mesafe kurallarına titizlikle uyulmasını istedi.
Açıklamada, maske denetimlerinin sıklaştırılacağı ve maskesiz sokağa çıkanlar hakkında cezai işlem uygulanacağına dikkat çekildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.