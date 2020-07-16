Tosya halkı demokrasi nöbetini bırakmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya halkı demokrasi nöbetini bırakmadı

İHA

Tosya halkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Gününün 4 yılında demokrasi nöbetini bırakmadı.

Tosya halkı demokrasi nöbetini bırakmadı

Tosya halkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Gününün 4 yılında demokrasi nöbetini bırakmadı.
Tosya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları şehitlik ziyaretiyle başlayarak akşam yapılan etkinlikle devam etti. İlçenin Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikler saat 20’00 de başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur’anı Kerim Tilaveti yapıldı. İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı tarafından dua yapıldı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, “15 Temmuzların bende oluşturduğu farklı duygular var. Bir yanıyla gurur, mutluluk, övünç. Milletin iradesiyle yazdığı bir demokrasi zaferi, bir kahramanlık hikayesi, bir destan. Bu anlamıyla kutlu olsun. Bir yanıyla hüzün, 251 canımız şehidimiz ve 2 bin 500 civarında gazimiz ve milletin üzerinden adeta silindir gibi geçmiş kötü hatıralar bırakmış hepimizin kalbinde derin yaralar açmış bir ibret gecesi. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, 1000 yıl önce Alparslan’ın Malazgirt Zaferinde yanı başlarında peydahlanan ruh, tam dört yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında yine hayat buldu. Bugün yada yarın aynı ruhun yine hayat bulacağından lütfen kimse şüphe duymasın. Bu anlamıyla Türk Milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum, şüphesiz sizde öylesiniz" dedi.
Pişkin, "Bizlerin 15 Temmuz’dan sonra üzerimize düşen sorumluluklar anlamında bir takım konularda daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini buradan tekrar hatırlatıyorum. Bunlardan bir tanesi, bu mücadelenin unutulmamasını sağlamaktır. Hafızayı Beşer nisyan ile maluldür demişler. Unutmayacağız unutturmayacağız. Evet bizde bundan sonra gerekli tedbirimizi alacağız. Farklılığımızı oluşturacağız, çocuklarımızı eğitim sistemimizi, işimizi, kendimizi, çevremizi yeniden dizayn edeceğiz, buna mecburuz. Bakın FETÖ çok daha iyi anlatılmalıdır. Kirli amellerine ulaşmak için her yolu mubah sayan bir terör örgütüdür. İnsanın dini duygularını ve heyecanlarını istismar etmiş bir terör örgütüdür. Ümmetin fitresini, zekatını, sadakasını çalan, kurbanını çalan bir terör örgütüdür. Milletin evladını elinden alan ve İslamın temel değerlerine saldıran tahrip eden suni bir menfaat şebekesidir ve eli kanlı, eli silahlı bir terör örgütüdür. Bunun altını her fırsatta çizmeli ve her fırsatta haykırmalıyız” diye konuştu.
Protokol konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz mesajı okundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve Otuzüç Kurşun sinevizyon gösterileri yapıldı, Bayrak Şiiri okundu. Tosya Müftülüğü İlahi Grubu tarafından seslendirilen ilahilerin ardından, Tosya Musiki Derneği tarafından kahramanlık türküleri okundu. Etkinlik Tosya Ahi ve Yaren Derneği tarafından yapılan mehteran gösterileri ile sona erdi. Protokol üyeleri ve Tosya halkın katılımıyla gerçekleşen etkinliğin ardından Tosya halkı demokrasi nöbetini bırakmadı.
Resmi ve özel kurumlar tarafından ellişer kişilik gruplar halinde sabah namazına kadar demokrasi nöbeti tutuldu. Nöbet sabah namazı öncesi saat 04.10’da okunan selalar ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya’da 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı
YEREL HABERLER Tosya’da 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyareti ile ...
Kastamonu Valiliğinden Covid-19 vak'alarında artış uyarısı
YEREL HABERLER Kastamonu Valiliğinden Covid-19 vak'alarında artış ...
Kastamonu’da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Kastamonu’da kaçak içki operasyonu
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kastamonu’da bir mahallede karantina sona erdi
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir mahallede karantina sona erdi
Kastamonu'da spor salonu inşaatında platform devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu'da spor salonu inşaatında platform ...
Kastamonu’da spor salonu inşaatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu’da spor salonu inşaatı çöktü: 1 ölü, 1 ...
Tosyalı Şehidin mezarının yapımı tamamlandı
YEREL HABERLER Tosyalı Şehidin mezarının yapımı tamamlandı
Muhtarlar Kaymakam Deniz Pişkin İçin Kurban Kesti
YEREL HABERLER Muhtarlar Kaymakam Deniz Pişkin İçin Kurban Kesti
Beyaz Altın Sarımsak, 13 ile 20 TL aralığında alıcı buluyor
YEREL HABERLER Beyaz Altın Sarımsak, 13 ile 20 TL aralığında alıcı ...
Kaymakam Deniz Pişkin Tosya’da görevine devam edecek
YEREL HABERLER Kaymakam Deniz Pişkin Tosya’da görevine devam edecek
Tosya’da 6 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Tosya’da 6 kişinin yaralandığı kaza kameralara ...
Kastamonu'da otobüs kazasında 14 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da otobüs kazasında 14 kişi yaralandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X