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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’dan Trakya bölgesine hayvan sevkiyatları başladı

İHA

Türkiye'de özellikle büyükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Kastamonu'dan, Trakya bölgesine hayvan sevkıyatları başladı. Sevkıyatların başlaması nedeniyle büyükbaş hayvan yetiştiriciliğin önemli merkezlerinden birisi olan Devrekani'de tören düzenlendi.

Kastamonu’dan Trakya bölgesine hayvan sevkiyatları başladı

Türkiye’de özellikle büyükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Kastamonu’dan, Trakya bölgesine hayvan sevkıyatları başladı. Sevkıyatların başlaması nedeniyle büyükbaş hayvan yetiştiriciliğin önemli merkezlerinden birisi olan Devrekani’de tören düzenlendi.
Türkiye’de özellikle büyükbaş hayvancılığı yetiştiriciliğin önemli merkezlerinden olan Kastamonu’nun Devrekani ilçesinden yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan sevkıyatları başladı. Sevkıyatın başlaması nedeniyle Devrekani’de Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.

“El sıkışmadan pazarlıklarımızı yapalım”
Törende konuşan Devrekani Kaymakamı Yücel Erdem, Devrekani’den yaklaşık 3 bin civarında büyükbaş hayvanın İstanbul’a sevk edeceklerini belirterek, “Allah’ın izniyle emekleriniz boşa çıkmayacaktır. İnşallah karşılığını alacaksınızdır. Bizim görevimizde sizlere yardımcı olmaktır” dedi.
Kaymakam Erdem, hayvan sevkıyatı yapacak üreticilere de korona virüs pandemisi nedeniyle uyarılarda da bulunarak, “İstanbul şu anda korona virüsün en yoğun yaşandığı il. Sizlerden istirhamımız kendinize dikkat etmeniz. Maskelerinizi takın, temizliğinize özen gösterin, sosyal mesafenizi koruyun. Pazarlık sünnettir, sünnette de el sıkışmak vardır. Pazarlıklarımızı, el sıkışmadan yapalım. Gittiğiniz yer biraz sorunlu, sıkıntılı kendimize dikkat edelim. İlçemize dönerken inşallah sağlıklı gidip yine sağlıklı bir şekilde dönersiniz. Şimdiden bol kazançlar diliyorum” dedi.

“Her zaman üreticilerimizin daima yanında olacağız”
Devrekani olarak kendilerinin bu işi yaptığını ve bu konuda mütevazi olamayacaklarına dikkati çeken Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ise, “İl genelinde kurbanlık sevkiyatlarımızın yarısını ilçemiz karşılıyor. Hatta kan tahlillerini götürdüğümüzde bizlere Türkiye’de ilçe bazında en azla kurban sevkiyatının Devrekani ilçesinden yıllardır yapıldığı söyleniyor. Bu bizim için ayrı bir anlam kazanıyor. Zorlu bir süreç hayvanı beslemek ve büyütmek, akabinde satmak, kurbana götürmek ve sevk etmek. Oralarda sattıktan sonra parayı derleyip toplayıp ilçesine sağ salim dönmek. Bu har baba yiğidin harcı değildir. Ama biz bunu ilçe olarak yapıyoruz Allah’a şükür. Yıllardan beri de başarıyoruz ve yapıyoruz. 2008 yılından beri İstanbul’a kontrollü sevkiyatlar yapılıyor. Buralara kolay gelinmedi. Çok zorlu ve meşakkatli yollardan geçildi. Biz, görevimiz ne olursa olsun çalışalım ya da çalışmayalım nefesimizin sonuna kadar, ölünceye kadar sizin yanınızda her anlamda olacağız. Kurban Bayramının bu vesileyle şimdiden tüm İslam alemine mübarek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Her yıl Kastamonu’dan 67 bin hayvan sevkıyatı yapıyoruz”
Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem ise, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan sevkıyatlarının başladığını hatırlatarak, “Kastamonu olarak yaklaşık 300 bin civarında büyükbaş hayvanımız, 100 bin civarında da küçükbaş hayvan mevcudumuz bulunuyor. Her yıl Kastamonu’dan İstanbul’a sadece Kurban Bayramında 67 bin civarında kurbanlık hayvan gönderiyoruz. Bununda yaklaşık 3 bin civarı Devrekani ilçemizden gönderiliyor. Yani hayvan sevkıyatlarımızın yarısını Devrekani ilçemiz karşılıyor. Bu da hem ilçemize hem ilimize önemli ekonomik bir katkı sunuyor. Şoförlerimize trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kurbanlarımızı kademeli olarak Avrupa yakası dahil İstanbul’a sevk etmeyi planlıyoruz”
Devrekani Tarım ve Orman İlçe Müdürü Özcan Gazioğlu da, “Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan nakillerinin en hızlı şekilde yapılarak, hayvan sahiplerini bekletmemek için kurum olarak gerekli tedbirleri aldık. Kurumumuza başvuruda bulunan 149 işletmecimizin, sevk öncesi hayvanlarını sağlık kontrolünden geçirdik, gerekli pasaport ve belgelerini inceledik. 16 Temmuz Perşembe günü itibari ile başladığımız kurban sevkıyatında, toplamda 2 bin 498 büyükbaş kurbanlığı kademeli olarak Avrupa yakası dahil İstanbul’a sevk etmeyi planlıyoruz. Bizler kurum olarak bu zorlu ve meşakkatli süreci sevk aşamasına kadar getirerek görevimizi tamamladık. Bundan sonra asıl sürecin satış dönemi olduğunun bilincindeyiz. Bu duygu ve düşüncülerle kurban üreticilerimize hayırlı bol ve bereketli bir satış dönemi diliyorum” ifadelerini kullandı.
Devrekani’de 149 işletme, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Trakya bölgesine hayvan sevk etmek için müracaatta bulundu. Bu kapsamda Devrekani’den toplam 2 bin 498 büyükbaş hayvan sevkıyatı, Avrupa yakası dahil İstanbul’a giriş kararı doğrultusunda sevklerine başlandı. Tırlara yüklenen kurbanlık hayvanlar, kesilen kurbanın ardından İstanbul’a gitmek üzere yapılan duanın ardından yola çıktılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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