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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cide’de 30 su deposu bakım ve onarımdan geçecek

İHA

Cide Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan 30 adet su deposunun bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.

Cide’de 30 su deposu bakım ve onarımdan geçecek

Cide Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan 30 adet su deposunun bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.
Cide'de bulunan su depoları bakım onarımdan geçecek. Çalışmalar hakkında bilgi veren Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Biz göreve başlayalı henüz 6 ay oldu, birçok köyümüzde su depolarımızdan kaynaklanan sıkıntılar olduğunu tespit ettik. Bu yüzden KÖYDES ödeneğimizin 1 milyon 200 bin TL’lik kısmını, su depolarımız için ayırdık. İl Özel İdaresinde projesi hazır olan tüm depolar, yapım programına dahil edildi. Keşke daha fazla depomuzun projesi hazır olsa idi. Onları da dahil etmekte bir an bile tereddüt etmezdik. Fakat projesi hazır olmayan bir depoyu maalesef KÖYDES programına dahil etme imkanı bulunmuyor. Buna rağmen Cide tarihinde ilk defa, bir yıl içinde bu sayıda depoda işlem yapılmış olacak. İlk defa bu kadar büyük bir ödenek, sağlıklı su için ayrılmış olacak” dedi.
30 adet su deposunun tamamının ihale işlemlerinin bittiğini ifade eden Kaymakam Açıkgöz, “Gökçeören köyümüzün Hocalı Mahallesindeki depoda çalışmalar tamamlandı. En geç Kurban Bayramına kadar tüm depoların yapım, bakım ve yenileme çalışmaları inşallah tamamlanacak” şeklinde konuştu.

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