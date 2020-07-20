İstanbul'dan Trabzon'a giden 5 kişilik aile ölümden döndü

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İstanbul'dan Trabzon'a gitmek için yola çıkan ailenin içinde olduğu hafif ticari araç, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkararak refüjdeki bariyerlerin arasında girdi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan Trabzon istikametine gitmekte olan 29 AAG 761 plakalı Ford marka araç, Tosya ilçesi Zincirlikuyu Mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje geçti. Bariyerlerin arasına sıkışarak hasar gören araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu. Maddi hasar oluşan araç bariyerlerin arasından vinç yardımı ile çıkarılarak bulunduğu yerden kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından D100 Karayolu Trabzon istikametine kontrollü sağlanan trafik normale döndü.

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