Kastamonu-Tosya yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KastamonuTosya yolunda gece geç saatlerde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, KastamonuTosya karayolu ışıklı kavşak olarak bilinen mevkide Muhammer Kökmen(40) idaresindeki otomobil ile Mustafa Yavuz(36) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası büyük hasar gören araçlarda bulunan Muhammer Kökmen hayatını kaybederken Mustafa Yavuz ile Abdullah Yavuz (27) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden ve otobüs şoförlüğü yaptığı öğrenilen Muhammer Kömen'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

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