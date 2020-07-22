48 yıllık okula şehit Ümit Demirci’nin adı verilecek

Kastamonu’nun Daday ilçesinde 48 yıldır eğitim verilen Daday Lisesinin adı, Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak değiştirilecek.

Şehit annesi Pakize Demirci, Kastamonu Valisi Avni Çakır’ı ziyaret ederek şehit oğlunun isminin Daday’da bir okulda yaşatılması yönünde talepte bulundu. Talebin ardından Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile en geç yeni eğitim öğretim döneminde olmak şartıyla 48 yıllık Daday Lisesine Şehit Ümit Demirci’nin adının verilmesi kararı alındı. Kararın açıklanmasının ardından şehit annesi Pakize Demirci, emeği geçenlere teşekkür etti.

Alınan karar ile Daday’da 1972 yılında Daday Lisesi olarak eğitim faaliyetlerine başlayan, ardından 2002 yılında Daday Çok Programlı Anadolu Lisesi adını alan 48 yıllık Daday Lisesi’nin adı Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak değiştirilecek.

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