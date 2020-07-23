Ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kentte ağaç işleri imalatı yapan fabrikanın yağ kazanlarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2020-07-23 14:35:16
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