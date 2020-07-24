KATSO’da sorumlu emlak danışmanlığı yeterlilik sınavı düzenlendi

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM işbirliğinde Kastamonu’da faaliyet gösteren emlak firmalarına yönelik Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenlendi.

Alınması Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgeleri kapsamında yer alan Sorumlu Emlak Danışmanlığı için Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavı yapıldı. Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 sınavları Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirildi. 2023 Temmuz 2020 tarihleri arasında yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleşen sınava 19 emlak firması yetkilileri katıldı. Sınavlarda başarılı olan emlakçılar, ‘MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi’ almaya hak kazanacak. Mesleki Yeterlilik Belgesi başvuruları Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına şahsen yapılabiliniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.