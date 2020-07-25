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Kastamonu'da nişanlı çiftçi kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Kastamonuİhsangazi karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan nişanlısı da ağır yaralandı.

Kastamonu'da nişanlı çiftçi kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonuİhsangazi karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan nişanlısı da ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonuİhsangazi karayolunda sabaha karşı seyir halinde olan Cahit Kaya (36) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil yola serilen mıcıra kapıldı. Yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Cahit Kaya hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı İlknur Kökcü ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kökcü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kökcü’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Cahit Kaya, 2 ay önce Kastamonu Gönüllüleri Sosyal Yardımlaşma Kültür Ve Turizm Derneğini kurarak, başkanlığını da yürütüyordu. Kaya’nın birçok sivil toplum kuruluşunda da görev aldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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