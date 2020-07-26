Taşköprü Belediye Başkanı Çatal'ın bulunduğu eve silahlı saldırı

Kastamonu Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın dinlenmek için gittiği babasına ait bağevine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gece saat 24.00 sıralarında Taşköprü 1. Çevreyolu Mevkiinde babasına ait bağevine dinlenmek için geldi. Başkan Çatal, burada kapının önünde oturduğu sırada eve ateş açıldı. Silah seslerini duyan Başkan Çatal panikle yere eğilerek kendisini korumaya çalıştı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce eve 5 el ateş açıldığı tespit edildi. Saldırıda Başkan Çatal’ın şahsi aracının arka camına ve eve de kurşun isabet ettiği öğrenildi. Başkan Çatal’a yapılan silahlı saldırı sırasında makam şoförü Ömer Kaya’nın da yanında olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri inceleme başlattı

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de çevrede incelemelerde bulundu. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gerek daha önceki ticari hayatında gerekse siyasi hayatı boyunca hiç kimse ile bir olumsuzluk yaşamadığını belirterek, tek gayesinin ilçeye ve ilçe halkına daha iyi hizmeti nasıl getiririm düşüncesinde olduğunu söyledi. Başkan Çatal, ayrıca bundan sonrada doğru bildiği hizmetleri yapmaktan kimsenin kendisini alıkoyamayacağını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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