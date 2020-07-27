Kastamonu’da devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Kuzyaka Karaçomak köyünde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 33 yaşındaki Nebiye Civek hayatını kaybetti. Civek’in cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.