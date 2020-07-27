İstanbul'dan tedaviden dönen aile kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı

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İstanbul'dan Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gelen aile, Araç ilçesinde kaza geçirdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, eşi Fatma B.’yi tedavi için İstanbul'a getiren Mustafa B. ve kızı E.B, sabah saatlerinde İnebolu'ya dönmek için İstanbul’dan yola çıktı. E.B'nin kullandığı otomobil, AraçKastamonu karayolu Kanlıgöl mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Fatma B. hayatını kaybederken sürücü E.B. ve Mustafa B. yaralandı.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken kazada hayatını kaybeden Fatma B.’nin cenazesi ise morga kaldırıldı.

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