Tosya’da meydana gelen 6 trafik kazasında 3 kişi yaralandı

"Daha dün gibi..."

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen 6 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tosya'da yağmurun etkili olması sonrasında trafik kazaları üst üste geldi. Edinilen bilgiye göre Tosya OSB Kavşağı ve Ortalıca Kavşağı yaşanan 6 aracın karıştığı 6 ayrı trafik kazası meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araçların karıştığı kazada araçlar hasar görürken 3 kişi de yaralandı.

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