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Sarımsak hasadı yaparken tarlasında gök taşı bulduğunu iddia etti Taşköprülü çiftçi bulduğu taşın araştırılmasını istiyor

İHA

Kastamonu'da dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağını hasat eden çiftçi, tarlasında gök taşı bulduğunu iddia etti. Tarlada yenilerini bulma ümidiyle arayışlarını sürdüren çiftçi, bulduğu taşın araştırılmasını istiyor.

Sarımsak hasadı yaparken tarlasında gök taşı bulduğunu iddia etti Taşköprülü çiftçi bulduğu taşın araştırılmasını istiyor

Kastamonu’da dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağını hasat eden çiftçi, tarlasında gök taşı bulduğunu iddia etti. Tarlada yenilerini bulma ümidiyle arayışlarını sürdüren çiftçi, bulduğu taşın araştırılmasını istiyor.
Türkiye’nin yüzde 25 sarımsak ihtiyacının karşılandığı ve üreticisinin ‘beyaz altın’ diye tabir ettiği dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının hasadı devam ediyor. Kastamonu’nun merkeze bağlı Halaçlı köyünde çiftçilik yapan Muttalip Küçükömeroğlu, sarımsak hasadı yaptığı sırada farklı renk ve biçimde bir taş buldu. Küçükömeroğlu, yaklaşık 150 gram ağırlığında olan taşın ne olduğuna dair fikir sahibi olmak için internette araştırma yaptı. Taşın eridiğini ve az da olsa mıknatıs özelliği olduğunu söyleyen Muttalip Küçükömeroğlu, bulduğu taşın gök taşı olduğunu iddia ederek, yetkililerden taşın incelenmesini talep etti.
Halaçlı köyünde ikamet ettiğini ve sarımsak yetiştirdiğini belirten Muttalip Küçükömeroğlu, “Ben tarlamda sarımsak hasadı yaparken taş dikkatimi çekti. Tabii ki her şey bir ihtimal. Ama ülkemizde gök taşı olmayacak diye bir şey de yok. Bu taş her yerde olabilir. Çünkü milyonlar yıl önce Dünyamız gök taşına maruz kalmış. İhtimal olarak bende taşı tarladan alıp inceledim. Taşın kütlesel bir ağırlığı var. Hafifte bir mıknatıs çekimi var. İçerisinde taşın parıltılar bulunuyor. Gök taşı olduğuna ihtimal verdim ama maden de olabilir. Benim özellikle taşlara bir ilgim var. Daha önceden de taş araştırıyordum. Zannedersem araştırılırsa belki bu taştan bir netice çıkabilir diye düşünüyorum. Bu konuda yardım bekliyorum” dedi.

"Ben de taşın ne olduğunu merak ediyorum"
Bulduğu taşın 150 gram civarında ağırlığının olduğunu söyleyen Küçükömeroğlu, “Bu taşı benim ölçme gibi bir şansım olmadı. Ben, bazı videolar izledim. Bu izlediğim videolardaki bazı özelliklere bu taşın sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü taş erimiş, baya bir erimiş. Bir sıcaklığa maruz kalmış. İçerisinde küçükte olsa pırıltılar var. Bende taşın ne olduğunu merak ediyorum, öğrenmeye çalışacağım. İncelenirse çok iyi olur, çünkü köyümüze de bir katkısı olur. İnşallah bir netice alırız” şeklinde konuştu.
Küçükömeroğlu, taşı bulmasının ardından tarlasında başka taş olabileceğini düşünerek aramalarını halen sürdürdüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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