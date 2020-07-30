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Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kazalarda can kayıplarında yüzde 27’lik bir düşüş yakaladık" "Bayramı da kazasız, belasız, kimse üzülmeden, kimse incinmeden geçirmek istiyoruz"

İHA

Kastamonu'da trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kazalarda can kayıplarında yüzde 27'lik bir düşüş yakaladık" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kazalarda can kayıplarında yüzde 27’lik bir düşüş yakaladık" "Bayramı da kazasız, belasız, kimse üzülmeden, kimse incinmeden geçirmek istiyoruz"

Kastamonu'da trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Kazalarda can kayıplarında yüzde 27’lik bir düşüş yakaladık" dedi.
Tüm yurtta olduğu gibi Kastamonu’da da Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimleri artırıldı. Kentte farklı noktalarda yapılan denetimlerde sürücüler kurallara uymaları konusunda uyarılıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da Kastamonu'da gerçekleştirilen trafik denetimlerini inceledi. Bakan Yardımcısı Çataklı’nın trafik denetimlerine Vali Avni Çakır ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahid Avkıran ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir de eşlik etti. Araç sürücüleriyle bir süre sohbet eden Çataklı, hız kurallarına uyulması, şerit ihlali yapılmaması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Çataklı, ayrıca sürücülere çikolata ikramında da bulundu.

"Kazalarda can kayıplarında yüzde 27’lik bir düşüş yakaladık"
Denetimlerinin ardından açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki trafikte yaşanan kazaların yüzde 90 oranındaki sebebi insan unsurundan kaynaklanıyor. Altyapıdaki gelişmeler, araçlardaki modernleşme ve güvenin artmasına rağmen risk devam ediyor. Bu sebeple biz, İçişleri Bakanlığı olarak mevzuatta yaptığımız değişiklikler, diğer kurumlarımızın altyapıyla ilgili yaptığı çalışmalar yanında özellikle farkındalığı arttırmak açısından son dönemlerde yoğun faaliyetler gösteriyoruz. 2015 ila 2019 yılını kıyasladığımızda kazalarda can kayıplarında yüzde 27’lik bir düşüş yakaladık. Bu iyi bir trend. Ancak hala rakamlarımız yüksek, dolayısıyla bunları daha da aşağılara çekebilmek için yoğun bir gayretimiz var" dedi.

"Bu bayramı da kazasız, belasız geçirmek istiyoruz"
Denetimler hakkında bilgi veren Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bütün kolluk birimlerimizin katılımlarıyla, 162 bin personelimizin üzerinde bütün ülke genelinde yol kontrolü ve denetimler yapıyoruz. Daha çok uyarı maksatlı, biraz daha nefes almalarına yönelik sürücülerin, fazla stres yapmamalarını, yavaş gitmeleri maksatlı çalışmalar yürütüyoruz. Sadece bundan kendi personelimiz değil, polisimiz, jandarmamız, Sayın Bakanımızda değişik noktalarda bu kontrollere ve denetimlere katılıyorlar. Amacımız yüzde 90 insan kaynaklı sürücülerle ilgili konular. Yani çok fazla şerit değiştirirken yapılan hatalar var, hız konuları var, araç sürerken cep telefonu kullanılmamasına yönelik uyarılarımız var, buna rağmen hala kazalarda ciddi payının olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalarla birlikte inşallah bu bayramı da kazasız, belasız, kimse üzülmeden, kimse incinmeden geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

"Bireysel araca yönelik bir talep artışı var bu da riski arttırıyor"
Pandemi dolayısıyla şehirlerarasında toplu ulaşım araçlarının kullanımının azaldığının ve bireysel araç kullanımının artmasını değerlendiren Çataklı, "Bireysel araçlara yönelik ciddi bir artış olacak gibi gözüküyor, şuan ki veriler onu gösteriyor. O sebeple zaten tedbirleri arttırmaya çalışıyoruz. Belli bir veri yok, ancak söylediğimiz doğru. Bireysel araca yönelik bir talep artışı var seyahat tercihi olarak tabi bu da riski arttırıyor, bunu da kabul etmek lazım. Çünkü araç sayısı da artmış oluyor" şeklinde konuştu.

"Eşimize, dostumuza, ailemize acı vermemek için kurallara uymamız gerekecektir"
Denetimlerden memnun kaldığını ifade eden motosiklet sürücüsü Mehmet Acar ise, “Bizlerle ilgilendikleri için arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hastalıklardan korunmak için buradan her zaman geziyorum, arkadaşlarda bizleri durdurup kontrollerimizi yapıyorlar. Mümkün olduğu kadarıyla insanlara yaklaşmamaya çalışıyoruz, bu hastalık ölümcül bir hastalık, bu yüzden aramızı mesafe koymaya gayret ediyoruz, hepimizin bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Eşimize, dostumuza, ailemize acı vermemek için mümkün olduğu kadarıyla kurallara uymamız gerekecektir. Herkes gideceği yere dikkat etsin, emniyet kemerlerini taksın, hız kurallarına uysunlar, bir de yola yorgun çıkmasınlar. Kazalarda ölen arkadaşlarımızın bu memleketin insanları, inşallah bu tür acılar yaşanmaz. En güzel şekilde bayramımızı inşallah kutlarız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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