Kastamonu’da Ahşap Fuarı bu yıl düzenlenmeyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da Ahşap Fuarı bu yıl düzenlenmeyecek

İHA

Kastamonu’da Ahşap Fuarı bu yıl düzenlenmeyecek

Kastamonu’da orman varlığı ve ahşap sanatının tanıtılması amacıyla 10’uncusu düzenlenecek Ahşap Fuarı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmaması kararlaştırıldı.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınının başta turizm sektörü olmak üzere fuar, kongre gibi kalabalık ortamlarda gerçekleştirilen kurumsal organizasyonları derinden etkilediği kaydedildi.
Kastamonu Ahşap Fuarı'nın normal şartlarda 14 Ekim tarihlerinde düzenlenmesinin planlandığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi: “10. Kastamonu Ahşap Fuarı ile ilgili ahşap sektörünün temsilcileri ve önceki yıllarda fuara katılan firmalarla görüşmeler yapılmış, talep ve değerlendirmeleri alınmıştır. Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası ve Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kendi sektör temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından, gerek Kovid19 salgınının fuarda yer alan firma ve ziyaretçiler üzerinde meydana getireceği riskler, gerekse il dışında fuara katılım sağlayacak sektör temsilcileri, ziyaretçi ve davetlilerin fuara katılım konusunda tereddüt yaşamalarından dolayı fuarın bu yıl iptal edilmesi yönünde görüş bildirmişlerdir”
Açıklamada, ayrıca Kastamonu Ahşap Fuarı'nın dünyada birçok organizasyona darbe vuran koronavirüs endişesi sebebiyle iptal edildiği ve fuarın 2021 yılında yapılması yönünde karar alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kazalarda can kayıplarında yüzde 27’lik bir düşüş yakaladık" "Bayramı da kazasız, belasız, kimse üzülmeden, kimse incinmeden geçirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kazalarda can kayıplarında ...
Kaymakam Sağlam’dan, şehit yakınları ve gazilere bayram ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Sağlam’dan, şehit yakınları ve gazilere ...
Kastamonu'da iki otomobilin hurdaya döndüğü güvenlik kamerasına yansıdı Hurdaya dönen araçlardan sürücüler yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Kastamonu'da iki otomobilin hurdaya döndüğü güvenlik ...
Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı
Anız yangınına müdahale eden şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Anız yangınına müdahale eden şahıs hayatını kaybetti
Daday’da baba ve oğlunun korona virüs testleri pozitif çıktı
YEREL HABERLER Daday’da baba ve oğlunun korona virüs testleri ...
Tosya’da toplu mezar ziyaretleri ve camide bayramlaşma yasaklandı
YEREL HABERLER Tosya’da toplu mezar ziyaretleri ve camide ...
Şeyh İsmail Rumi Camisinde restorasyon sürüyor
YEREL HABERLER Şeyh İsmail Rumi Camisinde restorasyon sürüyor
Başkan Vidinlioğlu, yanan fabrikayı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu, yanan fabrikayı ziyaret etti
Kaymakam Sağlam Cide’de göreve başladı
YEREL HABERLER Kaymakam Sağlam Cide’de göreve başladı
Cide Devlet Hastanesinin kaba inşaatı tamamlandı
YEREL HABERLER Cide Devlet Hastanesinin kaba inşaatı tamamlandı
Kastamonu Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını ...
Sarımsak hasadı yaparken tarlasında gök taşı bulduğunu iddia etti Taşköprülü çiftçi bulduğu taşın araştırılmasını istiyor
YEREL HABERLER Sarımsak hasadı yaparken tarlasında gök taşı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X