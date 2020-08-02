Kastamonu'da ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu'da Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü 100 aileye gıda kolisi dağıtılarak 50 ihtiyaç sahibi çocuğa da giyim yardımı yapıldı.

Kastamonu'da Kurban Bayramında daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi aileler sevindirildi. Yardım kapsamında 65 yaş ve üstü 100 aileye yardımı yapılarak gıda kolisi dağıtıldı. Yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi 50 çocuk da giydirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.