Kastamonu'da 4 vakanın görüldüğü köy karantinaya alındı

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Kastamonu'nun Küre ilçesinde 4 pozitif vakanın çıktığı Karadonu köyü, kaymakamlık kararı ile 14 gün karantinaya altına alınarak köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Küre ilçesine bağlı Karadonu köyünde son iki günde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 4 kişinin yapılan Covid19 testleri pozitif çıktı. Testlerin sonuçlanmasının ardından pozitif vakaların temaslı olduğu kişi sayısının ise fazla olduğu belirlendi. Tespit sonrasında vakaların yaşadığı Karadonu köyü, kaymakamlık kararı ile 14 gün süreyle karantina altına alınarak köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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