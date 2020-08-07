Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Donalar, Kaygunca ve Akdoğan köylerinde pozitif vakaların görülmesiyle birlikle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Donalar köyünde 10 gün süreyle karantina uygulaması başlattı. Taşköprü İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, köye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Köyde pozitif vakalarla temasta bulunan kişiler, İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri tarafından takibe alındı.

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