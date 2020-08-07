Kastamonu'da orman yangını (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kastamonu Cide orman yangını, ekiplerimizin yoğun müdahalesiyse kontrol altına alınmıştır, soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi. Pakdemirli ayrıca, yangına havadan müdahale anına yönelik görüntü de paylaştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu ANKARA, (DHA)
2020-08-07 20:16:40
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