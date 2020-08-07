Kastamonu'da orman yangını (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kastamonu Cide orman yangını, ekiplerimizin yoğun müdahalesiyse kontrol altına alınmıştır, soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi. Pakdemirli ayrıca, yangına havadan müdahale anına yönelik görüntü de paylaştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu ANKARA, (DHA)

2020-08-07 20:16:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.