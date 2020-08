Türkiye’de bir ilk, bu tesis gazlaştırma teknolojisiyle doğayla uyumlu enerji üretecek Orman atıkları yüksek ısı ile gazlaştırma teknolojisi sayesinde biochar, biosirke ve elektriğe dönüşecek

– Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde temeli atılan tesis Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Tesiste, doğa ile uyumlu olan ve hiçbir atık üretmeyen ‘gazlaştırma’ teknolojisini kullanılarak orman ürünlerinin üretim süreçlerinde ortaya çıkan odun parçası, tahta parçası ve talaş atıklarını kullanılarak biochar (toprak zenginleştirici organik ürün), odun sirkesi ve elektrik enerjisi üretimi yapılacak.

Salkım Orman Ürünleri ve Salkım Enerji tarafından Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde temeli atılan tesis 16 bin metrekare kapalı alana kuruluyor. Temel atma törenine Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, protokol üyeleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcilerinin yanı sıra Salkım Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şansal ve Salkım Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi ile şirket sözcüsü Burak Şansal katıldı.



“Kullandığımız teknoloji ile ülkemizin, gelecek nesillerin faydası için üretiyor olacağız”

Temel atma töreninde konuşan Burak Şansal, “20 yılı aşkın süredir yatırım ve faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. 16 bin metrekare kapalı alana sahip, içinde son teknoloji ve ekipmanların kullanılacağı modern bir tesis yapıyoruz. Tesisimizin inşaatına bu ay içinde başlamayı planlıyoruz. Doğal masif ahşap atıkları ile ormandan elde edilecek doğal atıklar ile enerji elde edecek ve sonunda kendi başına katma değere sahip, biochar ve biosirke ürünler çıkaracaktır. Artık ürün olarak bildiğimiz anlamda atık değil, bu tarz katma değere sahip ürünleri, kullandığımız teknoloji ile ülkemizin, gelecek nesillerin faydası için üretiyor olacağız. Enerji üretiminin ülkemizin dışa bağımlılığı azaltma projeleri çerçevesinde ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Bizim yatırımımız ile, diğer enerji tesisleri arasındaki temel fark kullanılan teknoloji ve ortaya çıkardığı neticelerdir. Kullanılan teknolojimiz tamamen doğal ve çevre dostu olup, çevreye, toprağa atmosfere zararlı atık bırakmamaktadır. Birinci fazı inşallah 30 Ekim tarihinde faaliyete geçecek olup, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecektir. Elde edeceğimiz orman atıkları ile, yakma değil, gazifikasyon tankları içinde 800 dereceden yüksek ısı ile karbonlaştırarak enerji elde etmek, biochar ve biosirke ürünleri ortaya çıkaracaktır. Biochar, özellikle tarımda toprağın zenginleştirilmesi için yaygınca kullanılıyor. Biosirke ise Dünyadaki organik zirai ürün ihtiyacına cevap veren, bir çok ülkede kullanılan önemli üründür” dedi.



“Taşköprü OSB’ye, ahşap sanayisine önemli katkı kazandıracaktır”

Kastamonu Valisi Avni Çakır ise, “Bir ülkenin tam olarak dışarıya bağlı olmaktan kurtulabilmesi için önemli iki husus var. Bunlardan bir tanesi üretim, diğeri de eğitimdir. Sürdürülebilir istihdamın iyi bir eğitimle şart olduğu bir gerçektir. Böylesine tesislerin her kademede isçisinden imalatına, her personelinin iş gücüyle eğitimle elemanların donatılmasıyla ancak üretim söz konusu olabilir. Tam olarak ekonomik anlamda dışa bağlılıktan kurtulamamış ülkelerin ilerleyen süreçte bir takım sıkıntıları yaşaması kaçınılmazdır. Ülkemiz, son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarla bu bağlamda dışa bağlılıktan hızla kurtulma aşamasındadır. Başta savunma sanayi olmak üzere hepimizin gurur duyduğu yatırımlar bu anlamda hem ülke yatırımlarımıza hem de ekonomimize hem de tam ve bağımsız güzlü Türkiye’ye vermiş olduğu katkılar aşikardır. Öte yandan bağımsızlığımın devamı için önemli olan üretim ve istihdam açısından bu yükselen tesislerin varlığı hepimizin yarınlara umutla bakmamıza sebep olmaktadır. Burada sağlanacak olan istihdam ve üretim, ihracat ülkemizin ciddi anlamda da döviz kazandıracaktır. Kastamonu, tarihi ve doğa güzellikleri, yer altı ve üstü kaynaklarıyla gerçekten de ülkemizin müstesna köşelerinden bir tanesidir. Taşköprü, yine Kastamonu’nun önemli marka ilçelerinden bir tanesidir. İlimiz, ahşap ürünlerinde ülkemizde marka kent olma yolunda hızlı ve emin adımlarla yol almaktadır. Sektörün duayen firmalarından Salkım firmasının bugün burada temelini atacağı fabrikada inşallah hem yeni faaliyete geçecek olan Taşköprü OSB’ye hem de ahşap sanayisine önemli katkı kazandıracaktır. Bu anlamda Türkiye’de merkez üssü olması noktasında da çok büyük katkı sağlayacaktır. Hali hazırda devam eden burada alt yapıyla ilgili ciddi çalışmalarımız bulunuyor. Bu konudaki çalışmalarımızın çok kısa sürede bitirilmesiyle OSB, yatırımcılarımıza çok daha iyi şartlarda hizmet verecektir. Burada bulunan 28 parselin şu anda 6 tanesinin tahsisi gerçekleştirildi. İnşallah ileriki günlerde de Salkım firmasının yatırımıyla OSB’ye diğer firmalarında yatırımı artacaktır. Bu bizim için bir referans olacaktır” ifadelerini kullandı.

Temel atma töreninde konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise “Büyük bir mücadelenin sonucu olarak ortaya çıkan Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi, hem Taşköprü için hem de Kastamonu bölgesi için önemli bir adımla şu anda karşı karşıyayız. Son 15 yılda Kastamonu’da merkez OSB bölgesi, sonrasında Tosya OSB, sonrasında Seydiler OSB ve şimdi de Kastamonu’daki 4’üncü sanayi bölgesinin temelini Taşköprü’de atıyorum. Kastamonu hem alanda olduğu gibi tarımda, turizmde, hayvancılık, ormancılık, bu alanlarda olduğu gibi sanayide de iddialı konuma geliyor. Bugün burada gördüğümüz üzere fabrikalarımızı Taşköprü’de yükselterek biran önce faaliyete geçirerek göstermiş olacağız. Bunların sonucunda geçtiğimiz yıl Kastamonu’nun ihracatı 126 milyon dolar iken bu yıl pandemiye rağmen ilk 7 aydaki Kastamonu’nun ihracatı 174 milyon dolara yükseldi. Ama yaptığımız yatırımların, yükselen fabrikalarımızın, hem Kastamonu’daki istihdama faydası oluyor hem de bir taraftan Kastamonu’nun Türkiye’den olan ihracata katkısı her geçen gün daha da yükseliyor. Kastamonu’muzun, Taşköprü’müzün her neye ihtiyacı varsa emrindeyiz” dedi.

Taşköprü OSB’ye 28 sanayi parseliyle temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, “Özellikle burada atmış olduğumuz bu temel sadece bir yatırımın Taşköprü’ye kazandırılması değil aynı zamanda profesyonel bir yatırımcının ilçemize kazandırılması bakımından da son derece önemlidir. İnşallah bugün temelini attığımız 4 bin metrekare kapalı alan tesisimizde Salkın Orman Ürünleri Entegre Tesisi olan 16 bin metrekare kapalı alanı olan tesiste 260 civarında bir istihdama da bir ev sahipliği yapacaktır” şeklinde konuştu.



Orman atıklarından biokütle elektrik enerjisi üretilecek

‘Taşköprü Yatırım Projesi’ ile orman ürünleri tesisi ve tesis atıklarından biokütle elektrik enerjisi üretimi yapılacak. Grup, üretimi Salkım Enerji Geri Dönüşüm ve Biokütle Elektrik Üretim A.Ş çatısı altında gerçekleştirecek. Tesiste hammadde olarak kullanılacak orman artıkları; kimyasal, sanayi vs. atıklar olmayıp tamamen doğal ağaç atıklardan oluşacak. Kurulacak tesiste bu atıklar doğa ile uyumlu, zararlı hiç bir atık üretmeyen gazlaştırma teknolojisiyle ülke ekonomisine daha yüksek katma değer sunan ürünlere dönüştürülecek. Termal gazlaştırmayla, yüksek sıcaklıkta ve az oksijenli ortamda organik atıklardan sentetik gaz üretilecek. Termal gazlaştırmayla elde edilen gazlar biyoyakıt üretimi ve elektrik enerji üretimi için kullanılabilecek. Gazlaştırma teknolojisi çevreci olması hasebiyle tüm dünyada tercih edilen ve yanmalı sistemlerin yerini alarak hızla yayılan bir teknoloji. Tesisin ilk fazı bu yıl içinde, ikinci fazı ise 2021 yılı Ekim’inde tamamlanacak. Şirket, orman ürünleri tesislerinde 135 kişi, elektrik üretim tesislerinde de 30 kişi olmak üzere toplam 165 kişiyi istihdam edecek.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri temeli atan butona birlikte bastı.

