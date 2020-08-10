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Cenaze töreninde İYİ Partili ilçe başkanı, eski milletvekili Demir’in üzerine yürüdü

İHA

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Denizkonak köyünde cenaze törenine yetişemeyen İYİ Partili İlçe Başkanı Mustafa Çetinkaya, cenazenin erken defnedildiği gerekçesiyle 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir'in üzerine yürüdü.

Cenaze töreninde İYİ Partili ilçe başkanı, eski milletvekili Demir’in üzerine yürüdü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Denizkonak köyünde cenaze törenine yetişemeyen İYİ Partili İlçe Başkanı Mustafa Çetinkaya, cenazenin erken defnedildiği gerekçesiyle 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir’in üzerine yürüdü.
Uzun süredir Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Esiyan Sancak, hayatını kaybetti. Sancak’ın cenazesi, Cide’ye bağlı Denizkonak köyüne getirildi. Sancak, korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak defnedildi. Cenazenin defnedilmesinden sonra cenaze alanına gelen Cide İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Çetinkaya ve babası Eyüp Çetinkaya, kendilerini beklemedikleri için 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir’i suçlayarak olay çıkardı. Murat Demir’e hakaretler edip üzerine yürüyen baba ve oğlunu araya giren diğer vatandaşların engelledi.

“Suç duyurusunda bulundu”
Cenazeye katılmak için Denizkonak köyüne gelen 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, kendisine hakaret edip üzerine yürüyen Cide İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Çetinkaya ile babası Eyüp Çetinkaya ve azmettirici olduğunu iddia ettiği Köy Muhtarı Osman Demir’den davacı olarak suç duyurunda bulundu. Cenazenin erken defnedilmesiyle kendisinin bir ilgisinin olmadığını söyleyen Murat Demir, “Köylümüz olan Esiyan Sancak’ın cenazesine katılmak için cenazeye geldim. Salgın virüse önlem için cenaze alanına gelip önlem alan jandarma ekiplerimiz tarafından cenaze bekletilmesinin uygun olmayacağı söylenerek cenaze toprağa verildi. Ama daha sonra cenaze alanın gelen Mustafa Çetinkaya ve babası bunun sebebinin ben olduğumu söyleyerek hakaretler ettiler. Eyüp Çetinkaya ise üzerime yürüyüp bana saldırmak istedi. 80 yaşındaki insana tabii ki karşılık vermedim. Yapılan bu eylem siyasi bir olaydır. Avukatlarımız yaşanan bu üzücü durum için gerekli yargı sürecini başlatmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Cide İYİ Parti İlçe Başkanlığından açıklama
Konuyla ilgili Cide İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bazı yayın organlarında Başkanımız Mustafa Çetinkaya hakkında söylemlerin aslına uygun olmadığını halkımıza beyan ederiz. Tehdit kesinlikle oluşmamış, iki taraf içinde ağızdan istenmeden çıkan kelimeler oluşmuştur. Bunun sonucunda Başkanımız, burada böyle bir zamanda bu olayın, yaşanmasından dolayı köylüden özür dilemiştir. Konunun uzaması halinde gerekli bilgilerde, halkımızla paylaşılacak, kimin konumunu kullanarak tehdit ettiği yayınlanacaktır” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Cide İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, cenaze alanına gelerek korona virüs tedbirleri nedeniyle cenazenin bekletilmeden defnedilmesini istediği ve bunun üzerine cenazenin erken defnedildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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