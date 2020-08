Motosiklet sürücüsü 4 metre yükseklikten beton zemine çakıldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde direksiyonu kilitlenen motosiklet sürücüsü 4 metre yükseklikten beton zemine uçtu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen biliye göre, Cide’de evinden çıkarak motosikleti ile gitmek isteyen İsa Can, motosikletin direksiyonunun kilitlenmesi sonucunda yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Kazada motosiklet sürücüsü İsa Can yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İsa Can, yapılan ilk müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsa Can daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

