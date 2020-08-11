Kaymakam Pişkin yol yapım çalışmalarını inceledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde KÖYDES programı kapsamında köylerin hayat standardını yükseltmek için yatırımlar aralıksız devam ediyor. Yatırım yapılan köyleri sık ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, çalışmaları yerinde inceleyerek yatırımların takibini sürdürüyor. Deniz Pişkin, beton yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı. Çakırlar Köyü’nün 1 kilometrelik yol yapımının tamamlandığına işaret eden Kaymakam Deniz Pişkin, diğer köylerde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “Bu yıl ki KÖYDES programımız kapsamında yapımı devam eden beton yol çalışmalarımızı denetledik. Çakırlar Köyümüzün 1 kilometre. beton yol yapımı bitti, köyümüze hayırlı olsun. KilkuyuAhmetoğluMısmılağaçDağçatağı grup köy yolumuz üzerindeki 2 kilometrelik beton yol yapım çalışmamız ise sürüyor “ dedi.

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