Yoldan çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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– KastamonuAnkara karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, KastamonuAnkara karayolu Ilgaz Dağı Diphan mevkiinde meydana geldi. 05 LH 275 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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