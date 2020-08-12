Kastamonu’nun Cide ilçesinde ikamet eden bir esnaf, korona virüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.

Cide’de Nasuh Mahallesi'nde ikamet eden Hamdi Yapıcı, yeni tip korona virüse yakalandı. Rahatsızlanması sonucu müracaat ettiği hastanede yaptırdığı Covid19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Hamdi Yapıcı, “Sevgili Cideliler, korona virüse yakalandık sonunda. Bende yakalanmam kimse demesin, karantina sürecindeyiz. Hem karantina hem de evde tedavi oluyorum. Durumum iyi Allah’a şükür ama tabii ki yine hastalığın verdiği yorgunluk, kırgınlık var. Bende yakalanmam demeyin, tedbiri elden bırakmayın. Tabii ki bizde bırakmamıştık ama bir şekilde yine de bulaştı. Yine de tedbirli olmak lazım, tedbir almak lazım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.