Demir, Cide Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret etti

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, yeni yapılan Cide Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, inşaatı devam eden Cide Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi alan AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, “Cide Devlet Hastanesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Kaba inşaatı bitmiş, ince işçiliğine geçilmek üzere. Ocak ayı içinde bitmiş olacak inşallah. Hastane yüklenici firmanın sorunlarını dinledik, çözüm aradık. Özellikle altyapı için Cide Belediyesinin daha en küçük bir girişimi maalesef olmadığını öğrendik. Bu ilçe için önemli bir yatırım farkında olmayanlar var maalesef. Devletimizin kurumları ile yaptığımız görüşmelere olumlu yanıtlar aldık. Cide Belediyesini yönetenlere sözüm, sizler küçük işlerle göz boyamalarla vakit geçirin devletimizin yaptığı hiç bir iş yarım kalmaz ve kalmadı” dedi.

Demir, Cide Devlet Hastanesinin bir aksilik olmaması durumunda Ocak ayına kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

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