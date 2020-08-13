Taşköprü’de vaka sayısı 32’ye yükseldi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Kurban Bayramı'nın ardından artış gösteren Covid19 vaka sayısı 32’ye yükseldi.

Taşköprü’de Kurban Bayramı'nın ardından Covid19 vaka sayısı her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle 23 olan vaka sayısı, Taşköprü’de bugün itibariyle 32’ye yükseldi. İlçedeki sağlık kuruluşlarına 70’in üzerinde kişi yüksek ateş ve çeşitli rahatsızlıklardan dolayı başvururken, yapılan testlerde ise birçok hastanın Covid19 virüsü taşıdığı tespit edildi.

Yapılan başvuru ve vakaların çoğunluğunun köylerden geliyor olması dikkat çekerken yetkililer, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması noktasında uyardı.



Donalar köyündeki karantina Pazar günü sona erecek

Öte yandan Taşköprü’ye bağlı Donalar, Kaygunca, Akdoğan, Çördük, Çiftlik ve Akseki köyleri ile Üstatlar, Tekke ve Pulcular mahallelerinde pozitif vakaların görülmesiyle birlikle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Donalar köyünde 10 gün süreyle karantina uygulamasına ve diğer yerleşim yerlerinde ise ev karantinasına karar verdi.



Yoğunluk haritası endişe verici

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulamasında bir süredir düşük riskli bölgede bulunan Taşköprü, son günlerde artış gösteren Covid19 vakaları nedeniyle orta riskli bölge seviyesine yükseldi. Yine aynı haritada ilçede birçok noktada vaka yoğunluğu olduğu görüldü.

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