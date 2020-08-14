Çatalzeytin'de iki katlı ahşap ev alev alev yandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, iki katlı bir ahşap evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Hamidiye köyü Katip mahallesindeki Ethem Turan'a ait iki katlı ahşap evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangına itfaiye ve arazöz müdahale etti.

Yangında can kaybı yaşanmazken, bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

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