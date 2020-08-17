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Kamp karavan turizminin ilgisi Karadeniz’e yöneldi Deniz, kum, güneş ve kültür turizmi fırsatı sunan Karadeniz karavancıların yeni gözdesi oldu

İHA

Doğa ile iç içe tatil yaşamak isteyen karavan tatilcilerinin yeni adresi, deniz, kum, güneş ve kültür turizmini aynı anda yapabilme fırsatı sunan Karadeniz Bölgesi oldu. Artan talep sonrasında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta karavancılar için yeni park ve kamp alanları oluşturmak için çalışma başlatıldı.

Kamp karavan turizminin ilgisi Karadeniz’e yöneldi Deniz, kum, güneş ve kültür turizmi fırsatı sunan Karadeniz karavancıların yeni gözdesi oldu

Doğa ile iç içe tatil yaşamak isteyen karavan tatilcilerinin yeni adresi, deniz, kum, güneş ve kültür turizmini aynı anda yapabilme fırsatı sunan Karadeniz Bölgesi oldu. Artan talep sonrasında Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta karavancılar için yeni park ve kamp alanları oluşturmak için çalışma başlatıldı.
Karadeniz Bölgesi, deniz, doğa ve kültür turizmi açısından zengin alanları ile karavan tatilcilerinin yeni adresi oldu. Karavanla tatile çıkanları uğrak alanı haline gelen Karadeniz Bölgesi’nin tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerini tanıtmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğinde TR82 ve TR81 bölgesinde kamp ve karavan alanlarının tespit ve değerlendirme çalışmaları başlatıldı. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri ile Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsayan çalışmalar 9 Ağustos tarihinde Çankırı’dan başladı. Bölgedeki karavan kamp ve alanları için gerçekleştirecek tespit ve değerlendirme amaçlı çalışmalar 21 Ağustos 2020 tarihlerine kadar devam edecek. Çalışma kapsamında özellikle TR82 Bölgesinde turizm unsurlarının öbeklendiği noktalarda bulunan veya yapılması planlanan alanlarda incelemeler yapılıyor.

“Deniz, kum ve güneşten artık uzaklaşmalıyız”
Deniz, kum ve güneşten artık uzaklaşılması gerektiğini vurgulayan Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, “Tüm karavancılar yıllardır deniz, kum, güneş ve daha çok yaz karavancılığı yapıyorlardı. Ben 30 yıllık karavancıyım, daha önceden yaz karavancılığı yapılıyordu. Ama artık bütün ülkeyi dolaşmaya başladık. Ülkemizi bireysel olarak dolaştığımızda fark ettik ki karavan park ve kamp yerleri yok denilecek kadar az. Federasyon olarak bu konudaki çalışmalarımıza ilaveten kalkınma ajanslarının işbirliği teklifi çalışmalarımıza ivme kazandırdı. Yönetim Kurulu ve dernek üyelerimizle birlikte KUZKA ve BAKKA tarafından bizlere verilen rota üzerinde turizm unsurları ve yerleşim yerlerine uzaklıkları konularında incelemelerde bulunuyoruz. İlk olarak Çankırı’dan başladık, devamında Yapraklı, Eldivan ve Ilgaz ilçelerine uğradık. Sonra Boyabat’a geçtik, ardından Sinop’a gittik. Devamında Erfelek ve Ayancık’a uğradık. Ardından İnebolu’ya geçtik. Azdavay, Pınarbaşı ve Cide olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu ziyaretlerimizde ilgili belediyelerin karavan turizmine ilgileri memnuniyet vericiydi” dedi.

“Hem doğasıyla hem tarihi dokusuyla Karadeniz bulunmaz bir yer”
Hem doğasıyla hem de tarihi dokusuyla Karadeniz Bölgesinin bulunmaz bir yer olduğuna dikkati çeken Özdağ, “Karadeniz Bölgesini sadece kendi ülkemizdeki karavancılar için değil yabancı karavancılar için de hazırlamayı hedefliyoruz. Karavan park ve kamp alanlarının belirlenmesi, dolayısıyla diğer unsurların da ziyaret edilmeleriyle bu bölgelerin turizm gelirleri artmış olacak. Çünkü Karadeniz çok önemli bir yer, kara turizmi için, karavan park ve kampları için çok uygun bir yer. Ülkemizdeki diğer bölgelerde olduğu gibi Karadeniz de doğası ve kültürel değerleriyle kamp ve karavan turizminin önem kazanacağı bir destinasyon olacaktır” diye konuştu.

“Kamp karavan turizmiyle, ülkemiz de para kazanacak”
Kamp karavan turizmiyle özellikle yurt dışından gelecek olan karavancılar sayesinde Türkiye’nin turizm gelirlerine katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Özdağ, şöyle konuştu: “Bu gelişmelere ilaveten pandemide karavanlara olan talep arttı. Karavancılıkta şu an hızlı bir büyüme var. Bu büyüme bizim devletle, hükümetle ve ulusal ve yerel dinamiklerle birliktelik yapmamızı gerektiriyor. Bu yüzden, ülkemize karavan park ve kamplarını bir an önce kazandırmamız gerekiyor. Ülkeyi bütününde hazırlayacağız. Bu işe başlangıcı Karadeniz Bölgesi’nde yaptığımız için çok mutluyuz, çünkü çok güzel bir örnek oldu. Karadeniz yerel yönetimlerinin ve halkının ilgisi memnuniyet vericiydi. Ben yıllardır karavancılık yapıyorum, gezmediğim bir yer kalmadı. Halkın ilgisinin çok güzel olduğunu gördük. İstediğimiz Avrupa standartlarında güvenli karavan park ve kamp alanlarının oluşmasıdır.”

“Saha ziyaretleriyle karavan turizmi için alanların uygunluğunun tespitini yapıyoruz”
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) olarak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile bir işbirliğine gittiklerini ifade eden KUZKA Uzmanı Mehmet Uğur Serin ise, “23 ay önceden başlayan görüşmelerimiz bugün saha ziyaretleri olarak gerçekleşmekte. Saha ziyaretlerini kurgularken biz, daha önceki yıllarda uygulamış olduğumuz bütünleşik turizm projemizdeki Kastamonu, Çankırı ve Sinop’taki unsurların belli noktalarda öbeklendiği alanlarda Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu’ndan ziyaretler yapmasını istemiştik. Dolayısıyla bu öbeklenen alanlar bugün ziyaret edilirken bu alanların karavan turizmi için ne kadar uygun olduğunun tespiti yapılıyor” şeklinde konuştu.

“Belli turizm dallarında uzmanlaşmaya çalışıyoruz”
Belli turizm dallarında uzmanlaşmaya çalıştıklarını ve bu kapsamda karavan turizmine de yöneldiklerini belirten Serin, şunları kaydetti: “Ajansımızın 2017 yılından bu tarafa uygulamakta olduğu bütünleşik turizm projesi kapsamında belli konularda belli alanlardaki turizm unsurlarımız zaten belirlendi. Bu unsurlar belirlendikten sonra belli turizm dallarında uzmanlaşmaya çalışıyoruz. Burada belirlediğimiz yerlerimizi, unsurlarımızı markalaştırmaya çalışıyoruz. Örneğin Küre Dağları Milli Parkı bunlardan bir tanesidir. Bu kapsamda 2020 yılı itibariyle biz, alternatif turizm dallarına da yöneldik. Örneğin macera turizmiyle ilgili belli konularda tespitler yaptırıyoruz aynı karavan turizmine yaptırdığımız gibi. Dolayısıyla bu bizim pandemi öncesinde de planlarımız arasında vardı. Ancak bu pandemi süreci insanları karavana ve kampa yönelttiği için bu tarz ziyaretler biraz daha ön planda olmaya başladı. Yani insanlar bu tür etkinliklere daha fazla ilgi gösteriyor. Dolayısıyla biraz daha gündem olmaya başlıyoruz. Ancak bizler, bölgemizde belli turizm dallarında zaten uzmanlaşmayı hedefliyorduk, şu anda da bu hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.”
Serin, Umarım Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonunun, saha ziyaretlerini tamamladıktan sonra görüşlerini eğer olumlu olarak sunarlarsa bölgede karavan turizmini canlandırılmasına katkı sağlamış olacaklarını sözlerine ekledi.
TR82 ve TR81 Bölgelerinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliği ile gerçekleştirilecek kamp ve karavan alanlarının tespit ve değerlendirme çalışmaları Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri ile Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsıyor. Kamp alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar, 21 Ağustos tarihine kadar devam edecek ve ardından hazırlanan rapor kamuoyu ile paylaşılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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