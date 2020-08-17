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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın öldü

DHA

Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın öldü


Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da Seher Özkan (61), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Markete gitmek için evinden çıkan Seher Özkan'a, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, B.T.'nin kullandığı 34 VS 7347 plakalı otomobil çarptı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seher Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Özkan'ın cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Sürücü B.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2020-08-17 14:32:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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