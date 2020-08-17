Karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

KastamonuTaşköprü karayolu üzerinde karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, KastamonuTaşköprü karayolu Tosya Kavşağında karşıya geçmek isteyen 40 yaşındaki B.T. idaresindeki 34 VS 7347 plakalı Citroen marka otomobil, karşıya geçmek isteyen 61 yaşındaki yaya Seher Özkan’a çarptı. Kazada aracın altında kalan Seher Özkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle trafik, bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özkan’ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.