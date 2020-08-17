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Demir’den Cide Belediyesine eleştiri 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir; “Başkan Mutlu’nun, İmamoğlu’ndan farkı yok”

İHA

Demir’den Cide Belediyesine eleştiri 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir; “Başkan Mutlu’nun, İmamoğlu’ndan farkı yok”

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Cide Belediyesinin 1.5 yıllık çalışmasını değerlendirdi. Demir, başarısız olarak gördüğü Cide Belediye Başkanı Mehmet Eyref Mutlu’nun yönetimini "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan farkı yok" diyerek eleştirdi.
26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, yazılı yaptığı açıklamada Cide’yle ilgili birçok konuya açıklık getirdi. Bir aydır Cide’de olduğunu ve birçok konuya canlı gözle şahit olduğunu ifade eden Murat Demir, Mehmet Mutlu yönetimindeki Cide Belediyesinin sınıfta kaldığını belirtti.

“Cide muhteşem bir yer”
Bir aydır Cide’de olduğunu ve Cide’nin birçok noktasını dolaştığını söyleyen Murat Demir, Cide’nin muhteşem bir coğrafya olduğunu ifade etti.
Demir, ”Yaklaşık bir aydır ilçedeyim. Vaktimin çoğunluğunu Denizkonak köyümüzde anne ve babamın yanında geçiriyorum. Arada bir ilçe merkezine gidiyorum, güzel memleketimiz Karadeniz’in incisi en uzun sahil şeridine sahip ve Cide harika bir yer. Gideros, Sahili, Gökçekale, Aydos, Delikli kaya sahili, Çamaltı plajı, Denizkonak plajı ve limanı, Uğurlu plajı, Çayyaka plajı, Akbayır plajı, İyasbey limanı ve plajı. Loç Vadisi, Malyas, Gömeren şelalesi, Güren bölgesi, Loç seyir terası, Kılıçlı mağarası ve daha birçok noktasıyla muhteşem bir coğrafya Cide ilçemiz” dedi.

“Başkan Mutlu’nun, İmamoğlu’ndan farkı yok”
Cide’de şehir merkezini gezdiğinde çok şaşırdığını söyleyen Murat Demir, “Şehir merkezini gezdim çok samimi söylüyorum çok şaşırdım. Neyimi şaşırdım? İlçe bir belediye değişimi yaşadı seçim çalışmalarında sahada ciddi vaatler veren mitinglerde sözler veren bir CHP Belediye Başkanı adayı vardı. İlçe için projeler açıklıyordu halk bu vaatlere karşılık oy verdi Sn. Mehmet Mutlu’yu seçti. Aradan iki yıla yakın zaman geçti ilçede ne yaptı veya ne yapıyor diye inceledim baktım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında hiç bir fark göremedim maalesef” diye konuştu.

“Hiçbir iş yapmayan Başkan Mutlu, kendisinin yapmadığı projelere sahip çıkıyor”
Cide Belediyesi tarafından üretilen hiçbir projenin olmadığını belirten Demir, “Hiç bir proje yok. Hiç bir proje olmadığı gibi yaptığı çok iş var. Mesela Cide deresini yaptırdığı yalanını söylüyor. O derelerin ihalelerini ben yaptırdım ödeneklerini geçen yıl yine ben aldım belgeli. Hiçbir icraat yapmayan Başkan Mutlu, çareyi bizlerin programa aldırıp ihalesini yapıp ödeneğini aldırdığımız projelere sahip çıkmada bulmuş. Yazık” şeklinde konuştu.

“Asfalt plentini sattınız”
Murat Demir, “Asfalt plenti üzerinden önceki Belediye Başkanı Nejdet Demir’i eleştiriyordu, o kullanmadı evet asfalt arabasını ve plentini ama CHP’li Belediye Başkanı ne yaptı? Başkan Mutlu bırakın verdiği asfalt sözlerini, ekipmanlarını sattı. Kato taşımak için alınan yine tarafımızdan hibe edilen bu aracı hurdaya sattı” ifadelerini kullandı.
26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, şöyle konuştu: “Cide Limanının girişindeki bargece kulübüne usulsüz şekilde izin verdi. Oraya yatırım yapan insanları mağdur etti. Sahilde Atatürk heykeli dikti ama halen çevre düzenlemesi dahi bitiremedi. Çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceğim dedi, rakibini eleştirdi ama kendisi daha çok çarpık yapılaşmaya müsaade ediyor. Cide ilçesinde çok kişiyle görüştüm su sıkıntısı yaşıyoruz depo almaya başladık diyorlar. Söz vermişti iki yıl geçti ortada bir şey yok. Önceki Belediye Başkanı Nejdet Demir, Irmak içine güzel bir tesis yaptırdı. Bu tesisin sıcak asfalt yolunu ben yaptırdım, çok güzel kullanılıyordu şimdi kapalı. Irmak’ta yapılan yeşillikler içindeki park çok üzüldüm kaderine terk edilmiş maalesef. Ovaaltı piknik yeri rezillik bir halde insan utanır her yer dağılmış. Bakım yok pislik kırık dökük, bu tesisin hali CHP Belediyeciliği fotoğrafıdır. Belediye Rıhtım kafeyi işletiyor dediler, burada içki içildiği için ceza kesilmiş komedi vallahi. Belediyecilik demek, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek demek. Hizmet sektöründe kar amacı güdülmez hele içkili mekan kanunen işletemez. İlçede yapılan Hastane İnşaatını inceleye gittim. Hatta inşaat sorumlusu Belediye tarafından hiç bir alt yapı desteği vermediği ücreti ile su dahi temin etmelerine yardımcı olmadığı söyledi. Ocak ayı içinde teslim edeceğiz ama alt yapı için paramız yok biz yapamayız diye cevap vermişler çok üzücü. Bizim devletimiz yapar siz işinize devam edin dedim. İlbank bölge müdürümüz ile konuştum gerekli çalışmaları başlattık. Koskoca iki yıl boşa geçmiş maalesef”
Cide Belediyesine alınan personellere de değinen Demir, şunları kaydetti: “Halk tarafından oy verilip seçilen Sayın Başkan size tavsiyem Cide ilçemizin başkanı olun, ilçeye hizmet edin halk sizden hizmet bekliyor. Yapılan işleri yok sayarak atıl hale düşürmeyin bu yapılanlara emek verilmiş bunun bir vebali var. Tek sığındığınız belediyenin borcu var diyorsunuz. Sn. Başkan ben şunu söylerim bu göreve talip olup halkın karşısına çıkarken o sözleri verirken Belediyede partinizin Meclis Üyeleri varken Belediye hakkında bilgi sahibi neden olmadınız? Cide Belediyesi hiç de öyle dediğiniz gibi borçlu değil, uzun vade borç bilançolarda borç olarak görünmez. Mali programı gerçekçi yapsaydınız tıkırtıkır işlerdi. Burası Cide unutmayın. Belediye kendi iş yerinizi yönetir gibi yönetilmez sorumluluk taşır halka karşı, hesabı kendinize değil ilçe halkına vermekle yükümlüsünüz”

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