Daday Atatürk Ortaokulu, Kastamonu’yu 11 ülkede tanıtacak Kastamonu’nun tarihi ve kültürel güzellikleri 11 ülkede tanıtılacak

Daday Atatürk Ortaokulu, eTwinning projesi olan “Memleketimin Güzellikleri” projesi kapsamında Kastamonu ve Daday’ı, 11 ülkede tanıtmayı hedefliyor.

Daday Atatürk Ortaokulu, İngilizce Öğretmeni Gülizar Çolak rehberliğinde hazırlanan “Memleketimin Güzellikleri” isimli eTwinning projesi sayesinde Kastamonu ilini ve Daday ilçesini 11 ülkeye tanıtmayı planlıyor.

Hazırlanan proje hakkında bilgilendirmede bulunan Daday Atatürk Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Gülizar Çolak, 11 farklı ülkeden çeşitli branşlarda öğretmenlerin projede yer alacağını belirterek, “Başlangıç tarihi Eylül ayı olarak planlanan Türkçesi "Memleketimin Güzellikleri" adındaki uluslararası eTwinning projesinde öncelikle ülkemiz Türkiye'yi olmak üzere, şehrimiz Kastamonu, ilçemiz Daday ve okulumuz Atatürk İlk ve Ortaokulu'nu uluslararası bir eğitim portalında tanıtacak olmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.

Projede Arnavutluk, BosnaHersek, Bulgaristan, Ermenistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Polonya, Slovenya, Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye'den öğretmenler ve öğrenci gruplarının yer alacağını anlatan Çolak, “Projemizin amacı, öğrencilerimizin yaşadıkları bölge hakkındaki farkındalıklarını arttırmak ve diğer ülkelerin kültürleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Farklı ülkelerden öğrenci ve öğretmenlerle sosyalleşme ve iletişim halinde olma deneyimini yaşayacak olan öğrencilerimizin, proje dahilindeki okulların bulunduğu bölgelerin sembolü haline gelmiş kültürel ve tarihi yerleri, milli ve doğal parkları, ünlü şahsiyetleri, unutulmuş değerleri, yöresel kelimeleri, geleneksel yapıları, geleneksel kıyafetleri, halk oyunları ve mutfak kültürleri ile ilgili önemli seviyede bir bilgi birikimine sahip olmaları umulmaktadır” diye konuştu.

Dijital kanallar yoluyla hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmalarının planlandığını belirten Çolak, şunları kaydetti: “İletişim dili İngilizce olan projemiz kapsamında video konferans, email, eTwinning portalı üzerinde her projeye özel oluşturulan twinspace gibi dijital kanallar yoluyla öğrencilerin ve öğretmenlerin birbirleriyle iletişim kurmaları planlanmaktadır. Proje sonucunda, öğrencilerin ve öğretmenlerin başta kendi okul bölgeleri olmak üzere, diğer ortak okulların bulunduğu bölgeler hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bilgiler edinmelerini amaçlıyoruz”

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